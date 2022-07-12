Цього разу білоруський диктатор карту показати не обіцяв, але напрямки, з яких західні країни нібито готують напад на Росію він назвав.

Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу нібито розробляють стратегічні плани "нападу на Росію".

На його думку, такий напад нібито планується через території Білорусі та України, пише "Белта".

"Останнім часом, і ми це детально обговорювали вчора з президентом Російської Федерації, розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару, історія повторюється, - через Україну і через Білорусь", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, у березні білоруський диктатор заявляв, що Україна "хотіла напасти на Білорусь", тому Росія напала на неї. Він назвав напад РФ на Україну "превентивним". Лукашенко заявив, що приніс на зустріч із Путіним "карту, яка розкриває плани нападу на Білорусь".

"Я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад... І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях, чотири позиції, я зараз покажу - карту привіз, вони б атакували наші війська, Білорусі і Росії, які були на навчаннях. Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста. Добре, що почали...", - сказав Лукашенко.

Як відомо, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошені військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім, за словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловлював думку, що чутки про напад Білорусі є нічим іншим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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