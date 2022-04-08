Також прем'єр закликав створити міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні, щоб всі в Європі про них знали.

Польща закликала країни Євросоюзу замінити заморожування майна РФ і російських олігархів конфіскацією.

Про це глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив у Сеймі, передає Onet.pl.

"Політика умиротворення Росії була політикою боягузтва. Ми повинні відійти від цієї політики", - заявив Моравецький.

Пльський прем'єр висловив упевненість, що Росія використовує в Україні "методи радянської влади" і що поляки добре знають, що це за методи.

"Наше завдання - відновити справедливість. Тому Польща закликає створити міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні... сьогодні найголовніше – відкрити очі всім (у скоєнні РФ злочинів), в тому числі і в Європі: Західній і Східній. Особливо хто в Угорщині. Якщо хтось сьогодні не помічає російських злочинів в Україні, не називає їх по імені, це помилка, і ми повинні якомога швидше від неї відмовитися", - пояснив Моравецький.

Польський прем'єр висловив вдячність Європейському парламенту, який затвердив резолюцію, в якій вимагає повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива і газу.

"Мабуть, вперше я повинен подякувати Європейському парламенту. Вони визнали те, про що ми говорили раніше - що існуючі санкції не діють", - пояснив Моравецький.

Він пропонує доповнити ці санкції конфіскацією майна РФ і активів російських олігархів, які знаходяться в західних банках.

"Давайте зробимо це разом. Ми повинні переконувати в цьому не Будапешт. Ми повинні переконати Берлін, Брюссель і Лондон зробити це", - додав Моравецький.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Матеуш Моравецький розкритикував президента Франції Емануеля Макрона за часті розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Президент Макрон, ви скільки разів розмовляли з Путіним, і чого ви досягли? Ми не дискутуємо, не домовляємося зі злочинцями, адже зі злочинцями треба боротися... ніхто не вів переговори з Гітлером. А ви б вели переговори з Гітлером, зі Сталіним з Пол Потом?", - звернувся тоді Моравецький до Макрона.

У свою чергу Макрон назвав таку заяву польського прем'єра "необґрунтованою" і "скандальною" і пояснив чому так часто розмовляв з Путіним.

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