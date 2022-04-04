Крім того, польський прем'єр розкритикував Угорщину, зокрема позицію очільника Уряду цієї країни Орбана.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина є "основним гальмом санкцій" проти Росії. Крім того, він розкритикував позицію Угорщини, зокрема її прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє tvn24.pl.

"Головними гальмами є найбільші і багаті країни Євросоюзу. Угорщина не стала запроваджувати санкції... Ситуація в Європі дуже проста, це видно по стенограмах засідань Ради Європи. Німеччина - основне гальмо санкцій", - зазначив Моравецький.

Польський прем'єр додав, що буде і далі закликати свого угорського колегу Орбана підтримати санкції проти Росії, а Європу - відмовитися від російського газу і нафти.

Моравецький також розповів деякі деталі нового пакету санкцій проти РФ. Вони стосуватимуться технологій і економіки.

"Сьогодні рубль повернувся до довоєнного рівня. Що це означає? Це означає, що російська економіка захистилася від введених санкцій. Повинні бути введені жорсткі санкції", - підкреслив Моравецький.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчими днями Захід погодиться на подальші санкції проти Росії у зв’язку з війною й звірствами, скоєними в на Київщині, зокрема у Бучі.

Крім того, ЗМІ повідомили, що ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії після опублікованих у ЗМІ кадрів моторошних вбивств росіянами мирних мешканців Бучі та інших міст під Києвом. Обмеження обговорять у середу.

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