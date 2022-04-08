За його словами, якби санкції працювали на сто відсотків, то не довелось би пояснювати так детально, чому вони важливі.

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів до запровадження сміливіших санкцій проти Росії.

Про це він заявив у своєму відеозверненні наприкінці 43-го дня війни.

"Зверніть увагу: уже не перший день у засобах масової інформації говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ж ці санкції важливі. Ніби самі себе переконують, що запровадили правильні речі, що застосованих обмежень достатньо. Але ж якби санкції працювали справді на сто відсотків, то й не довелось би пояснювати аж так детально й прискіпливо, чому вони важливі. Тому ще раз наголошую: потрібно більше санкцій. Потрібні ще сміливіші санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність", - сказав він.

Він наголосив, що насамперед Україні потрібна зброя, яка дасть нам змогу здобути перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути.

Нагадаємо, у Зеленського назвали прямі військові втрати Росії за весь час війни.

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