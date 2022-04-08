Президент Володимир Зеленський закликав партнерів до запровадження сміливіших санкцій проти Росії.
Про це він заявив у своєму відеозверненні наприкінці 43-го дня війни.
"Зверніть увагу: уже не перший день у засобах масової інформації говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ж ці санкції важливі. Ніби самі себе переконують, що запровадили правильні речі, що застосованих обмежень достатньо. Але ж якби санкції працювали справді на сто відсотків, то й не довелось би пояснювати аж так детально й прискіпливо, чому вони важливі. Тому ще раз наголошую: потрібно більше санкцій. Потрібні ще сміливіші санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність", - сказав він.
Він наголосив, що насамперед Україні потрібна зброя, яка дасть нам змогу здобути перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути.
Нагадаємо, у Зеленського назвали прямі військові втрати Росії за весь час війни.
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