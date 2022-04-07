Він закликав ставити очільнику РФ дуже жорсткі умови.

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що переговори з Росією не допоможуть зупинити війну в Україні. Він закликав посилювати санкції проти країни-агресора.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

За його словами, він не здивований тим, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона, сказавши, що ніхто не вів переговорів з Адольфом Гітлером.

"Діалог з Росією не має сенсу. Володимиру Путіну треба ставити дуже жорсткі умови. Потрібно сказати:"Якщо ви не виконаєте ці умови, нам нема про що говорити". Ми будемо рішуче підтримувати Україну, ми будемо посилювати санкційний режим, тому що якщо вести діалог, який нічого не дає, це всього лише гра, щоб виграти час для Росії", - сказав Дуда.

Також він закликав ввести додаткові санкції проти Росії та її енергетичного сектора.

"Режим санкцій повинен бути посилений. У мене в цьому немає ніяких сумнівів. Це, звичайно, дуже складне завдання... Проблема, однак, в тому, що для деяких країн, ну, для них це принципово", - зазначив президент.

За словами Дуди, його країна виступила проти створення газопроводів між Росією і Німеччиною, заявивши, що це "політичні проекти", розроблені в обхід Польщі і країн Балтії. Він закликав до демонтажу російського газопроводу "Північний потік-2".

"Росія шантажує не тільки Німеччину, зараз Росія шантажує, по суті, всю Європу", - сказав Дуда.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив з жорсткою критикою на адресу президента Франції Еммануеля Макрона за переговори з Путіним.

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