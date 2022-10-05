Генеральний секретар Альянсу наголошує, що Росія повинна припинити війну, яку розпочала проти України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг запевнив президента Володимира Зеленського у посиленні підтримки України.

Про це генсек Альянсу повідомив у Twitter.

"Провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським і висловив похвалу хороброму українському народу і Силам оборони за натхненний поступ у поверненні їхньої території від російських агресорів. Росія повинна припинити війну, яку вона розпочала. НАТО підтримуватиме і посилюватиме підтримку для України стільки, скільки це буде потрібно", - наголосив Столтенберг.

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Вступ України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Тепер офіційне запрошення приєднатися до Альянсу мають оформити усі держави-члени. Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, де-факто Україна вже є членом Альянсу, треба оформити це де-юре. Це має статися якнайшвидше і без ПДЧ, додав він.

Того ж дня, 30 вересня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України до Альянсу відчинені, але зараз увага зосереджується на оборонній підтримці України у війні, розпочатій проти неї РФ.

Також генсек НАТО наголосив, що ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна не зупинять Альянс від підтримки України у звільненні її територій. НАТО продовжить підтримувати Україну у її зусиллях з повернення окупованих Росією територій.

2 жовтня президенти 9 країн Центральної та Східної Європи підписали спільну заяву щодо підтримки членства України в НАТО. Глави держав наголосили, що підтримують рішення саміту НАТО у Бухаресті 2008 року щодо майбутнього членства України.

За словами представника України в НАТО Наталі Галібаренко, обговорення членства України в Північноатлантичному Альянсі розпочнеться в середині жовтня. За її словами, те, що Україна обрала варіант пройти стадію підготовки і одразу подати заявку на членство, за прикладом Швеції та Фінляндії, був одним із сценаріїв, на які всі очікували.

Усі 30 країн-членів Альянсу ніколи не визнають анексію Росією будь-яких українських територій, підкреслив генсек НАТО.

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