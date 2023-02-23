Бен Воллес зазначив, що вже йдуть розмови про постачання Міг-29.

Країни Північноатлантичного Альянсу можуть передати Україні свої літаки для боротьби з російськими окупантами. Мова може йти або про техніку Військово-Повітряних сил, або Міг-29.

"Поставлені НАТО, так. Я думаю, що вже йдуть розмови про те, що Східноєвропейська країна буде поставляти Міг-29", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у відповідь на запитання журналістів Sky News про те, чи може НАТО відправити свої винищувачі Україні.

При цьому він, що війна Російської Федерації проти України - "не конфлікт НАТО". Країни Альянсу можуть потенційно передати техніку своїх ВПС або Міг-29.

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Винищувачі для України - що відомо

20 січня стало відомо, що Нідерланди розглянуть передачу Україні літаків F-16. Пізніше прем'єр-міністр країни Марк Рютте уточнив, що переговори про постачання сучасних винищувачів проходять"за закритими дверима".

8 лютого президент Володимир Зеленський закликав європейські країни надати бойові літаки. Своєю чергою прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про плани підготовки українських пілотів.

20 лютого Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що питання надання західних літаків західного вже вирішене, але потрібно сформувати "літакову коаліцію" і оцінити, що краще підійде для України, як підготувати українських фахівців та інші питання.

23 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ЗСУ не застосовуватимуть Західні бойові літаки для ураження цілей на території РФ.

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