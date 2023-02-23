Голова МЗС наголосив, що Україна потребує західних літаків для звільнення українських територій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна не застосовуватиме західні бойові літаки для ураження цілей на території Росії.

Голова МЗС у коментарі британському телеканалу Sky News заявив, що Україна потребує літаків для припинення війни та витіснення російських військ за межі українських східних кордонів.

"Ми застосовуємо зброю, яку отримуємо від партнерів, для завдання ударів по Росії на окупованих територіях України", - підкреслив Кулеба.

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Водночас у нього запитали, чи може він гарантувати, що Україна не використовуватиме літаки та інші види зброї дальнього радіусу дії для бомбардування території Росії.

"Ми можемо гарантувати, що ми будемо застосовувати західну зброю для звільнення українських територій", - зазначив голова МЗС.

Західні літаки для України

Як повідомляв УНІАН, 20 січня стало відомо, що Нідерланди розглянуть можливість передачі Україні бойових літаків F-16. Пізніше прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що переговори про постачання Україні сучасних винищувачів проходять "за зачиненими дверима".

8 лютого президент Володимир Зеленський закликав Велику Британію та інші країни надати Україні бойові літаки.

Того ж дня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів. Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу опрацювати питання про те, які реактивні літаки Британія може передати Україні. Водночас Воллес заявив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки. За його словами, для постачання літаків необхідні місяці, а ситуація на фронті вимагає ухвалення оперативніших рішень.

20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що питання надання Україні сучасних літаків західного виробництва вже вирішене. Але, за його словами, залишилось сформувати "літакову коаліцію" і здійснити прагматичну оцінку: що краще підійде для України, як підготувати українських спеціалістів тощо.

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