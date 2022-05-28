У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили тільки невеликі пристрої.

За останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України.

Канцлер Олаф Шольц відмовлявся постачати Україні важке озброєння на зразок танків і бронетранспортерів, посилаючись на угоди з союзниками по НАТО. Але Німеччина з кінця березня майже не поставила і яких-небудь легких озброєнь, котрі заслуговують згадки, пише німецьке видання Welt am Sonntag із посиланням на наявні в його розпорядженні документи.

Відзначається, що в період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили тільки невеликі пристрої. Згідно зі списком, в середині травня Німеччина відправила 3000 протитанкових мін і ще 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

Попередня партія, яка прибула в Україну на місяць раніше, містила тільки запчастини для кулеметів, запальники, детонуючі шнури, радіоприймачі, ручні гранати, заряди вибухівки і міни.

"Інформація про конкретні поставки зброї має відношення до безпеки і засекречена, тому я прошу вашого розуміння, що я не можу ні надати більш детальну інформацію, ні підтвердити деталі", - сказала Welt прес-секретар Міністерства оборони.

За даними української сторони, остання поставка зенітних і протитанкових засобів відбулася понад два місяці тому, 25 березня. Вона включала 2000 ракет Panzerfaust 3 і 1500 зенітних ракет "Стріла".

Однак, згідно з українським списком від 29 березня, потреба в цих боєприпасах все ще залишається. Крім того, крім зенітно-ракетних комплексів "Стінгер" і протитанкових засобів українській армії також необхідні протикорабельні ракети типу "Гарпун". Україна підтвердила останнє Міністру оборони Крістін Ламбрехт у листах від 9 квітня і 1 травня.

Тим не менш, Німеччина поки не виконала прохання України про постачання необхідних озброєнь, хоча канцлер Шольц публічно пообіцяв подальші поставки. Протягом декількох тижнів він повторював, що підтримка Києва триває. Останній раз - на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у четвер: "Путін піде на серйозні переговори про мир тільки в тому випадку, якщо зрозуміє, що не може зломити обороноздатність України. Тому ми підтримуємо Україну".

Як зазначає WELT, оскільки військової допомоги з Берліна немає вже кілька тижнів, уряд Німеччини віддаляється від своїх союзників, які продовжують поставляти легке озброєння на додаток до важкої техніки. Так, у суботу Київ повідомив, що отримав ракети Harpoon із Данії і ще більше самохідних гаубиць зі США.

Що стосується важких озброєнь, Шольц заявляв, що "завжди йде в ногу з партнерами по НАТО", а підтримка України була "тісно скоординована з нашими партнерами і союзниками". Оскільки жодна країна НАТО не поставляє танки західного зразка, це послужило приводом для відмови в постачанні в Україну німецьких бойових танків і бронетранспортерів, пише WELT.

Відмова Німеччини постачати зброї ЗСУ

У середині квітня німецьке видання Bild повідомило, що після рекомендації канцлера Олафа Шольца Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, спрямованого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь в короткостроковій і середньостроковій перспективі. В результаті цього перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

Український посол Андрій Мельник розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца. На його думку, голова федерального уряду, імовірно, не бажає поставляти Україні важке озброєння. "Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск на Німеччину зникне і більше не буде потреби в сміливих рішеннях. Це підступна логіка, яка залишає людей у біді", - сказав Мельник.

Крім того, Берлін заблокував передачу танків Т-72 зі Словенії.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував позицію уряду Німеччинищодо війни Росії проти України. Німеччина "занадто вагається, щоб поставити важке озброєння і ввести санкції", вважає він.

22 травня Німеччина вирішила передати Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю необхідного, артилерійські боєприпаси та засоби перехоплення.

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