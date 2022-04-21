Це було зроблено після рекомендації німецького канцлера Олафа Шольца.

Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, який подала Україна, хоча німецька промисловість готова поставити багато з озброєнь в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

Про це повідомляє Bild, у розпорядженні якого є український та німецький списки.

У списку, поданому Україною з проханням надати озброєння для боротьби з російськими окупантами, була низка важких озброєнь: танки Leopard, БТР Puma і Marder, БТР Boxer, Fuch.

Крім того, Україна повідомила німецькому уряду і промисловості Німеччини про гостру потребу в реактивних системах залпового вогню і протикорабельних ракетах, а також протитанкових ракетах типу Milan і Spike.

Ще в середині березня майже все озброєння, яке запитувала Україна, було в списку поставок німецької промисловості - навіть сучасні танки Leopard 2.

За даними видання, після цього Міноборони за рекомендацією канцелярії Олафа Шольца почало скорочувати список, в результаті чого перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

Зникло все важке озброєння, яке німецька промисловість хотіла продати Україні. З 15 первинних запитів України на озброєння залишилися тільки три, причому деякі з них мають альтернативи початковим запитам.

Загальна вартість всіх "консолідованих" німецьких озброєнь для України становить всього 307 млн євро, хоча уряд Німеччини заявляв про виділення 1 млрд євро, велика частина якого піде Україні.

У німецькому експортному списку озброєнь, складеному в дуже загальних рисах з міркувань безпеки, є: транспортні засоби, особисте спорядження, датчики і засоби розвідки, боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення, зброя і стрілецька зброя, а також польове обладнання для України.

Видання зазначило, що планується поставка сучасних пристроїв, таких як високотехнологічні радари і дистанційно керовані бойові модулі для установки на українську бронетехніку.

Транспортні засоби включають модернізовані повнопривідні автомобілі, броньовані вантажівки, броньовані автобуси і майже 100 важких напівпричепів HX81 для швидкого перевезення українських танків. Але важкого озброєння в списку немає.

Повідомляється, що Міністерство оборони України після отримання інформації про скорочений список відправило німецькій стороні ще два запити: 9 квітня Київ знову запросив у Берліна танки Leopard - 2 і самохідні гаубиці, а 16 квітня – зенітно-ракетні комплекси IRIS-T.

За даними видання, німецький уряд проігнорував ці листи.

19 квітня канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не поставляє важке озброєння, так як цього не роблять і інші країни наприклад, США, Канада, Великобританія, Франція. Хоча насправді, США і Великобританія, а також Австралія і Нідерланди постачають важке озброєння в Україну.

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