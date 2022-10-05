Програма спільного використання ядерної зброї є частиною політики ядерного стримування НАТО.

Польща веде переговори зі США щодо участі в програмі спільного використання ядерної зброї для протидії зростаючим загрозам з боку РФ.

Про це повідомив газеті Gazeta Polska польський президент Анджей Дуда.

"Перша проблема полягає в тому, що ми не маємо ядерної зброї. Немає жодних ознак того, що ми, Польща, отримаємо її у наші руки у найближчому майбутньому. Завжди є потенційна можливість взяти участь у програмі спільного використання ядерного озброєння. Ми говорили з американськими лідерами про те, чи розглядають Сполучені Штати таку можливість. Тема відкрита", - пояснив Дуда. Відео дня

Програма спільного використання ядерної зброї є частиною політики ядерного стримування НАТО, яка дозволяє країнам-членам, які не мають цієї зброї, брати участь у плануванні її використання.

Ця програма не розширює групу країн, які мають ядерну зброю (таких країн у НАТО три: США, Великобританія та Франція. - ред.). Тільки США надавали свою зброю іншим державам в межах програми.

У рамках програми країни-учасниці проводять консультації та приймають спільні рішення щодо ядерної зброї. Зокрема, утримують технічне обладнання (літаки, здатні нести ядерну зброю), необхідне для використання ядерної зброї, та зберігають її на своїй території.

Росія погрожує ядерною зброєю

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. У цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю в разі посягання на свою територію.

Однак результатів псевдореферендумов світ не визнає, а США і союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати захоплені Москвою території.

Західні аналітики вважають, що ядерний шантаж швидше за все свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії в Україні.

При цьому 5 жовтня в Європі і США заявили, що поки не бачать ознак активності, пов'язаних з ядерним потенціалом Росії.

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