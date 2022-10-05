На Заході підкреслюють, що зараз Путін блефує.

В Європі і США заявляють, що поки не бачать ознак активності, пов'язаних з ядерним потенціалом Росії.

"Зараз він блефує", - сказав Юрій Федоров, військовий аналітик з Праги в коментарі Reuters. "Але що буде через тиждень або через місяць, важко сказати — коли він зрозуміє, що війна програна".

На питання, чи рухається Путін до ядерної атаки, директор ЦРУ Вільям Бернс сказав CBS: ми повинні дуже серйозно поставитися до такого роду загроз, враховуючи все, що поставлено на карту".

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Бернс, однак, сказав, що у розвідки США немає "практичних доказів" того, що Путін рухається до невідворотного застосування тактичної ядерної зброї.

Загроза ядерного удару Росії-що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. У цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю в разі посягання на свою територію.

Однак результатів псевдореферендумов світ не визнає, А США і союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати захоплені Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж швидше свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії на полі бою.

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