Раніше уряд Німеччини запропонував винищувачі Eurofighter для патрулювання повітряного простору Польщі.

Німеччина запропонувала передати Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір.

Як повідомляє Reuters, про це заявила ЗМІ міністр оборони Крістін Ламбрехт. Раніше уряд Німеччини вже заявив, що запропонує винищувачі Eurofighter для патрулювання повітряного простору Польщі після інциденту з падінням ракети в польському селі Пшеводув неподалік кордону з Україною.

"Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot", – сказала Ламбрехт.

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Наразі Німеччина має 12 ЗРК Patriot, два з яких дислокуються в Словаччині.

Падіння ракети в Польщі

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За майже 4 години окупанти випустили по території України близько 100 ракет.

Того ж дня у Польщі, неподалік кордону з Україною, в селі Пшеводув впала ракета. Внаслідок удару загинули двоє людей.

У НАТО заявили, що не мають підтверджень підготовки Росією зумисної ракетної атаки на Польщу.

За словами Генсека, у селі Пшеводув упала ракета української системи ППО, однак відповідальність за це несе Росія, яка обстрілювала українські міста і критичну інфраструктуру в Україні.

Вчора прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що польські правоохоронці наразі не мають даних, які дозволили б достеменно встановити, звідки була випущена ракета.

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