Це частина стратегії оборони і стримування країни, заявив віце-прем'єр.

У четвер, 9 березня, Польща почала будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив віце-прем'єр, глава міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак в мікроблозі Twitter. Він опублікував фотографії, на яких можна побачити, як військовослужбовці встановлюють на кордоні протитанкові їжаки.

"У лютому почалося будівництво охоронних споруд на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові приступили до будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони і стримування", - написав Блащак.

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Проблеми на кордоні Польщі та Білорусі

Нагадаємо, що у 2021 році Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни за допомогою нелегальних мігрантів.

У лютому цього року в Польщі заявили, що кількість нелегальних мігрантів на кордоні знову зростає.

Минулого літа Литва відгородилася від Білорусі за допомогою паркану довжиною близько 550 кілометрів. Вже восени вони заявили, що фіксують неодноразові випадки навмисного пошкодження цього бар'єру.

У червні Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження довжиною 186,25 кілометрів. Крім того, в їх планах побудувати огорожу і систему спостереження на кордоні з Калінінградською областю.

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