Країна використає досвід, отриманий при посиленні кордону з Білоруссю.

На кордоні Польщі з Калінінградською областю буде побудовано огорожу.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Я прийняв рішення вжити заходів для посилення безпеки на кордоні Польщі з Калінінградською областю, закривши цей кордон. Тому сьогодні почнуться роботи ... з будівництва тимчасового загородження на кордоні з Калінінградською областю. Ми використовуємо досвід, отриманий минулого року. Немає сумніву, що тимчасове загородження захистило польсько-білоруський кордон. Це унеможливило гібридну атаку з білоруської території або значно сповільнило її", – заявив він.

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За словами Блащака, паркан на кордоні з Росією буде такий самий, як той, що раніше встановили уздовж польсько-білоруського кордону.

"Загородження складатиметься з трьох рядів колючого дроту, який використовують військові по всьому світу. ... Це загородження висотою два з половиною метри і шириною три метри з польської сторони. Ми хочемо, щоб кордон був щільним. ... При цьому будуть проведені роботи з установки периметрії, пристроїв, які дозволять здійснювати електронне спостереження за кордоном з Калінінградською областю", – додав Блащак.

Вартість проекту не називається.

Паркан на кордоні з Росією і загроза для Польщі

У Міноборони Польщі зазначають, що Кремль націлений на дестабілізацію країни. Зокрема, спробою дестабілізувати ситуацію в країні була провокація потоків нелегальних мігрантів з території Білорусі. У червні прикордонна служба Польщі повідомила про завершення будівництва загородження на кордоні з Білоруссю протяжністю 140 кілометрів.

Наступного місяця стало відомо, що країна хоче побудувати систему спостереження на кордоні з Калінінградською областю Росії. Тоді цей проект оцінювали в 330 мільйонів злотих (близько 79 мільйонів доларів).

У серпні Росія перекинула три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Тоді заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич висловлював упевненість, що НАТО адекватно відреагує в разі, якщо з боку Калінінградської області в результаті поставок Росією гіперзвукових ракет "Кинджал" виникне збройна загроза.

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