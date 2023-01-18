У коментарях користувачі пишуть, що росіяни "нарешті змогли знайти правильну карту".

Посольство Росії в Швеції опублікувало карту, на якій окупований Крим позначений територією України.

Пост був опублікований на офіційному акаунті посольства у вівторок, 17 січня. У ньому вказані ціни на бензин в різних країнах Європи. Вся Україна, включаючи тимчасово окуповані території, позначена жовтим кольором.

"Ціни на бензин за літр 9 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

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Окупація Криму

У березні 2014 року Росія анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум щодо самовизначення". Початком тимчасової окупації вважається 20 лютого.

Анексія не визнається Генеральною Асамблеєю ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеціанської комісії.

Влітку 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія перетворила Крим на військово-тюремний табір. За його словами, війна почалася з Криму і повинна закінчитися Кримом.

В українській розвідці кажуть, що рух опору в Криму надає все більше інформації Україні.

На думку генерала США у відставці Бена Ходжеса, Україна може звільнити Крим до кінця літа 2023 року.

Тим часом у Криму людей переслідують навіть за українську музику. Окупанти затримували діджея за пісню "Дике поле", місцевого жителя, що включив в машині пісню "Ой, у лузі червона калина", а також змусили вибачатися жінку, яка поставила пісню Вєрки Сердючки на дискотеці.

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