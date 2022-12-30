За словами представника ГУР, в Криму фіксується зростання проукраїнських настроїв і розуміння того, що повернення півострова неминуче.

В Криму збільшилася кількість інформації та іншої допомоги, які українські сили оборони отримують від опору на тимчасово окупованому півострові.

Розвідка також отримує велику кількість даних від кримчан, передає представник ГУР Андрій Юсов.

"Безумовно - це інформація саме від місцевих жителів, які буквально масово і на кожному кроці інформують про дії окупантів і про те, що там відбувається. Це тільки стосується інформації, але далі це також різні дії інформаційного опору і дії, які носять спеціальний характер. Тому - так. Крим готується і українці - кримчани, кримські татари - готуються до звільнення Криму і повернення в українську рідну гавань", - наголосив представник розвідки.

За його словами, в Криму фіксується зростання проукраїнських настроїв і розуміння того, що повернення півострова неминуче.

"Ворог не може цього приховати. Панічна підготовка, всі ці траншеї, бетонні споруди різні... Таким чином вони самі місцевому населенню показують, до чого готуються. Тому місцеве населення із задоволенням чекає українські сили оборони, які звільнять наш Крим", - зазначив Юсов.

Ситуація в Криму

Наприкінці листопада радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Крим звільнять від окупантів через шість місяців.

Як раніше повідомляв УНІАН, командувач військами Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук переконаний, що Україна в 2023 році звільнить Крим і переможе у війні з Росією.

Як писали ЗМІ, в Білому домі також вважають, що Україна має військовий потенціал, щоб повернути Крим.

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