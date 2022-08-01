Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна поступово відновить справедливість стосовно українського Криму.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, яке оприлюднене у соціальній мережі Facebook.
"За роки окупації Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір. І десятки тисяч людей стали його жертвами. Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни", - заявив президент.
"Слабка та недостатньо принципова реакція на окупацію в 2014 році і у наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростись до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму", - наголосив Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і запросив його взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.
Нагадаємо, що раніше представниця президента України в Автономній республіці Крим заявила, що для його повернення розглядаються абсолютно всі методи, у тому числі військовий.
Військовий експерт Олег Жданов припустив, як саме Збройні сили України звільнятимуть окупований Крим.