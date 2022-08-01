Глава держави заявив, що недостатня реакція світової спільноти на окупацію Криму Росією у 2014 році призвела до таких масштабів російської агресії, які є сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна поступово відновить справедливість стосовно українського Криму.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, яке оприлюднене у соціальній мережі Facebook.

"За роки окупації Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір. І десятки тисяч людей стали його жертвами. Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни", - заявив президент.

"Слабка та недостатньо принципова реакція на окупацію в 2014 році і у наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростись до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і запросив його взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.

Нагадаємо, що раніше представниця президента України в Автономній республіці Крим заявила, що для його повернення розглядаються абсолютно всі методи, у тому числі військовий.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, як саме Збройні сили України звільнятимуть окупований Крим.

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