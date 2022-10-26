Міністр заявив, що позиція Індії полягає в "необхідності йти шляхом діалогу і дипломатії".

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх під час телефонної розмови з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу заявив, що "не слід вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні.

Як повідомляє CNN з посиланням на прес-реліз міноборони Індії, Сінгх заявив, що позиція Індії полягає в "необхідності йти шляхом діалогу і дипломатії для якнайшвидшого врегулювання конфлікту".

Він зазначив, що жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам людства.

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Ядерний шантаж Росії

Ядерний шантаж Росії посилився після чергових військових поразок ЗС РФ на полі бою в Україні.

Для цього Путін провів псевдорефердуми на окупованих територіях, щоб взяти їх під "ядерну парасольку". Експерти вважають, що якщо РФ і застосує ядерну зброю, то це буде, хіба, застосування на тактичному рівні. Водночас радник президента США Джейк Салліван заявив, що США не потерплять будь-якого ядерного удару по Україні.

Критика на адресу Путіна за його війну проти України

Минулого місяця на саміті ШОС в Узбекистані сталася непересічна подія - прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що "зараз не час для війни". Моді сказав йому про необхідність "стати на шлях миру" і нагадав йому про важливість "демократії, дипломатії та діалогу".

На цьому ж саміті керівник Китаю Сі Цзіньпін утримався від підтримки Росії в її війні проти України.

Тоді західні оглядачі зазначили, що Путін почув, що попри економічну вигоду, Індія і Китай не зацікавлені у продовженні російської війни в Україні.

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