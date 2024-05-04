Експерт висловив здивування, "чому Іспанія сидить на сотнях танків і системах ППО" і для чого вона їх береже.

На тлі повідомлень про виділення Україні системи ППО SAMP/T від Італії, Франція та Іспанія "мусять зробити набагато більше" для допомоги ЗСУ.

Таку заяву зробив дослідник Центру аналізу європейської політики СЕРА Ніко Ланге інтерв'ю Голосу Америки. "Чому Іспанія сидить на сотнях танків і системах ППО? Проти кого вони хочуть це використати? Якщо Росії дозволять просуватися в напрямку Іспанії, то ми матимемо справу із зовсім іншими проблемами", - заявив Ланге.

Він зауважив, що європейські партнери повинні об'єднати зусилля для підтримки України.

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Ланге зазначив, що є країни, такі як Польща та Швеція, які мають системи Patriot, але ці країни розташовані дуже близько до РФ, тому "не у них треба просити Patriot". "Німеччина, яка погодилася поставити ще одну систему Patriot, можливо, могла б поставити дві. Але усі погляди – на Іспанію та Грецію, які повинні приєднатися до зусиль", - зазначив експерт.

Системи ППО SAMP/T для України

3 травня італійська газета La Repubblica написала, що уряд Італії на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий указ про військову допомогу Україні, який передбачатиме постачання системи ППО SAMP/T. Італія має п’ять таких систем. Рим хоче передати Києву систему, яку позичав Словаччині. Також до пакету допомоги увійде артилерія.

Нагалаємо, на початку весни словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо повідомив, що Італія відкликає з країни систему ППО SAMP/T.

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