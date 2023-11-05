За словами Беньяміна Нетаньягу, Ізраїль продовжуватиме до тих пір, поки не переможе.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню в Газі, якщо терористичне угрупування ХАМАС не звільнить заручників, яких воно утримує. Про це пише The Times of Israel.

"Приберіть це [слово "перемир'я"] з лексикону. Ми говоримо це як нашим ворогам, так і друзям. Ми будемо продовжувати до тих пір, поки не переможемо їх; у нас немає альтернативи", - сказав Нетаньягу під час відвідування бази ВПС Ізраїлю.

У розмові з особовим складом ВПС він також натякнув на протидію реформи судової системи його уряду, що призупинилася, яка на початку цього року викликала протести з боку деяких резервістів, які оголосили, що перестануть з'являтися на добровільну службу в резерві.

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"Наші вороги помилилися з нами. Вони думали, що у відповідальний день [солдати] не прийдуть. Ми виступили разом і тепер боремося пліч-о-пліч", - говорить прем'єр.

Новини Ізраїлю

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2023 року терористичне угруповання ХАМАС раптово атакувало Ізраїль. Уряд Нетаньягу зазнав жорсткої критики через нездатність розвідки запобігти нападу угруповання ХАМАС, в результаті якої на ізраїльській землі загинуло понад 1400 людей . Ще сотні захоплених заручників були вивезені на територію сектора Гази.

У відповідь Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі", здійснюючи удари по території сектора Гази. ХАМАС же погрожував стратити цивільних заручників у відповідь на удари по газі.

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, що закликає до негайного припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом. Однак, Ізраїль відкинув заклик ООН до припинення вогню в Газі.

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