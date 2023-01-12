Туреччина пригрозила не пустити Швецію в НАТО через підтримку "терористів"

Туреччина продовжить блокувати процес вступу Швеції в НАТО, поки Стокгольм дозволяє діяльність організацій, визнаних Анкарою терористичними. Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин.

"Ми знову відкрито говоримо: просування процесу прийняття країни в НАТО неможливе, поки не буде покладено край діяльності терористичних організацій", – заявив він.

Цей коментар з'явився у відповідь на акцію у підтримку Робочої партії Курдистану, що відбулася в Стокгольмі. Її в Туреччині вважають терористичною організацією. В ході акції курди "повісили" портрет президента Туреччини Реджепа Ердогана, якого вони порівняли з правителем фашистської Італії Беніто Муссоліні.

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"Ми різко засуджуємо ці мерзенні дії проти нашого президента в Стокгольмі. Ми передали свою реакцію та наші очікування шведській владі. Прийняття конкретних заходів проти таких акцій – це вимога закону і взятих зобов'язань перед нами", – заявив Калина.

Швеція в НАТО - позиція Туреччини

У середині травня 2022 року Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО, реагуючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Несподіванкою стала позиція Туреччини, яка пригрозила заблокувати прийняття в НАТО цих країн через те, що вони прихистили у себе турецьких дисидентів, перш за все курдів.

Після кількох раундів переговорів Анкара дала принципову згоду на прийом Швеції і Фінляндії в НАТО за умови, що ці країни виконають турецькі вимоги щодо діяльності заборонених в Туреччині організацій. Проте, Туреччина досі офіційно не ратифікувала заявку Швеції та Фінляндії.

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