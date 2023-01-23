Анкара продовжує звинувачувати Швецію у "підігруванні терористам".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган продовжує блокувати вступ Швеції до НАТО.

23 січня турецький лідер для агентства АР заявив, що він обурений діями активістів у Стокгольмі, які спалили Коран.

"Ці брудні акції у Швеції та ще й біля нашого диппредставництва вважаються образою і мусульман, і взагалі всіх людей, усіх прав і свобод. Ви продовжуєте підтримувати терористів і чекаєте на підтримку вступу до НАТО. Так не буде. Швеції не варто більше чекати від нас цієї підтримки", - сказав Ердоган.

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Нагадаємо, 21 січня біля турецького посольства в столиці Швеції ультраправий політик Расмус Палудан і його прихильники публічно спалили Коран. Це погіршило стосунки між країнами.

Анкара блокує бажання Стокгольма вступити до НАТО

У травні 2022 року на тлі російської агресії Швеція разом з Фінляндією подали офіційну заявку на вступ до НАТО.

Приймати нових членів до Альянсу можна лише у тому разі, коли всі учасники організації дали згоду. Проте Туреччина пригрозила заблокувати вступ цих двох країн через те, що раніше вони прихистили у себе багато турецьких дисидентів, особливо курдів.

15 січня Ердоган висунув ультиматум Швеції з приводу вступу до НАТО.

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