Це друга російська авіакомпанія, яка отримала дозвіл.

Після оголошення про відновлення авіасполучення з Росією Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл російському авіаперевізнику Red Wings, який базується в московському аеропорту Домодєдово

Як пише "Эхо Кавказа", Red Wings буде виконувати рейси за маршрутами Сочі-Тбілісі-Сочі і Москва-Кутаїсі-Москва. Для обох напрямків рейси будуть відбуватися по три рази на тиждень. Перші авіарейси заплановані на 2 червня.

В агентстві цивільної авіації наголошують, що цієї авіакомпанії немає в чорному списку Євросоюзу.

Відео дня

Відновлення авіасполучення між Росією і Грузією

На початку тижня стало відомо про відновлення прямого авіасполучення між Росією і Грузією. Влада останньої заявила, що відмовляти від цього було б "непрагматично".

Дозвіл на відновлення польотів отримали російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways. Візовий режим для громадян Грузії був скасовано російською стороною.

У Держдепартаменті США заявляли, що відновлення авіасполучення "викличе зростання заклопотаності не тільки у США та інших західних країн, але і у компаній, які можуть працювати з грузинських аеропортів".

Грузинські політики анонсували акції протесту проти відновлення авіасполучення з країною-агресором 19 травня – в день приземлення першого літака з Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: