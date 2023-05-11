У заяві Держдепу наголошується, що весь цивілізований світ намагається піти від "путінського режиму".

США попередили Грузію про санкції, якщо вона відновить авіасполучення з Росією. Про це повідомили представники Держдепу в коментарі для Accent.

У Держдепі нагадали, що США і країни Євросоюзу, зокрема, забороняють російським літакам входити в їх повітряний простір.

"Якщо прямі рейси між Росією і Грузією відновляться, це викличе нашу стурбованість з приводу можливого введення санкцій щодо грузинських авіакомпаній, які будуть обслуговувати літаки, що знаходяться під імпортним і експортним контролем", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

У заяві наголошується, що весь цивілізований світ намагається піти від "путінського режиму". У Держдепі нагадали, що РФ окупувала 20% території Грузії.

"Для грузинського народу буде краще, якщо Путін виведе свої війська окупованій Росією території Грузії, ніж відновлення прямого авіасполучення або скасування візового режиму", - заявили в Держдепі.

Відновлення авіасполучення Грузії та РФ - деталі

Президент Російської Федерації Володимир Путін 10 травня скасував візовий режим для громадян Грузії. Крім того, Кремль офіційно дозволив прямі авіарейси в країну. Президент країни Саломе Зурабішвілі заявила, що подібні кроки Кремля неприйнятні.

Люди в Грузії виступили проти відновлення прямого авіасполучення з Російською Федерацією. Акція протесту пройшла 10 травня біля будівлі Міністерства закордонних справ Грузії.