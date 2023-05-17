У Держдепі США вважають, що зараз не час посилювати взаємодію з РФ.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, відновлення прямого авіасполучення між Грузією та агресором викликає занепокоєння.

Таку заяву зробив прес-секретар Держдепу США Ведант Пател на брифінгу, зазначивши при цьому, що зараз не час для посилення взаємодії з агресором.

"Якщо між Росією та Грузією будуть здійснюватися прямі рейси, це викличе зростаючу заклопотаність не тільки у США та інших західних країн, але і у компаній, які можуть працювати з грузинських аеропортів... Все західне співтовариство дистанціювалося від Російської Федерації, і ми вважаємо, що зараз не час посилювати взаємодію з РФ", — зазначив він.

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Відновлення авіасполучення між Росією і Грузією

15 травня 2023 року стало відомо про те, що Грузія відновлює авіасполучення з Росією. Уряд Грузії заявив, що відмовлятися від прямого авіасполучення між Росією і Грузією було б непрагматично.

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на здійснення прямих рейсів з Тбілісі до Москви.

У свою чергу президент Росії Володимир скасував візовий режим для громадян Грузії. Крім того, Кремль офіційно дозволив прямі авіарейси в країну.

Колишній держміністр з питань реінтеграції Паата Закареішвілі заявив про те, що "ці економічні вигоди пахнуть кров'ю українського народу".

19 травня в день приземлення першого літака з Росії на знак протесту проти відновлення авіасполучення Грузії з РФ, в Тбілісі пройде акція протесту. Про це заявила лідер руху "Дроа" Елене Хоштарія.

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