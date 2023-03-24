Саміт БРІКС повинен відбутися в серпні в ПАР. Кремль ще має вирішити, чи буде Володимир Путін присутній на саміті.

Уряд Південно-Африканської Республіки звернеться за юридичною консультацією з приводу того, як вчинити з ордером Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна в разі, якщо цей військовий злочинець візьме участь в саміті БРІКС у серпні.

Про це заявила міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор, пише Bloomberg.

"Ми очікуємо оновленого юридичного висновку з цього питання. Ми стурбовані становищем народу України. Що ми хотіли б зробити, так це опинитися в положенні, у якому ми могли б продовжувати взаємодіяти з обома країнами, щоб переконати їх у необхідності миру", - заявила вона в п'ятницю південноафриканській державній телерадіокомпанії.

ПАР навряд чи буде заарештовувати глав держав, що прибувають до країни, заявили Bloomberg два чиновника в Міністерстві закордонних справ на умовах анонімності. Уряд і правлячий "Африканський національний конгрес" вивчають усі варіанти, аби уникнути виконання ордера МКС, заявили джерела.

Представники Міністерства закордонних справ ПАР офіційно відмовилися від коментарів, зазначає видання.

Як очікувалося, російський диктатор Путін мав би поїхати в серпні на саміт BRICS (Бразилія, Індія, Китай, Росія, ПАР) до цієї південноафриканської країни. Однак у Кремлі заявили, що поки не відомо, чи відбудеться візит їхнього ватажка для участі в саміті.

Ордер МКС на арешт Путіна - позиція ПАР по війні

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на Путіна за військові злочини, пов'язані з викраденням дітей з України. Президента так званої Росії повинні затримати на вимогу трибуналу в будь-якій зі 123 держав світу, які ратифікували Римський статут. Південно-Африканська Республіка підписала Римський статут, яким був заснований суд, і зобов'язана виконати постанову про арешт.

Однак, у 2015 році ПАР піддалася міжнародній критиці, коли відмовилася виконати ордер МКС на арешт тодішнього президента Судану Омара аль-Башира, коли він був присутній на саміті Африканського союзу в країні. Колишній президент ПАР Джейкоб Зума запропонував вийти з МКС у 2016 році, але пізніше від цього плану відмовилися.

ПАР зайняла нейтральну позицію по відношенню до війни Росії з Україною. Позиція уряду викликала осуд з боку деяких найбільших торгових партнерів країни, у тому числі США і Європейського Союзу, а також деяких найбільших банків країни.

Уряд Південної Африки планує наступного тижня прийняти у себе делегацію міністрів Росії для участі в засіданні Спільного міжурядового комітету двох країн з торговельно-економічного співробітництва.

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