ПАР навряд чи буде заарештовувати прибуваючих в країну глав держав / фото ua.depositphotos.com

Уряд Південно-Африканської Республіки звернеться за юридичною консультацією з приводу того, як вчинити з ордером Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна в разі, якщо цей військовий злочинець візьме участь в саміті БРІКС у серпні.

Про це заявила міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор, пише Bloomberg.

"Ми очікуємо оновленого юридичного висновку з цього питання. Ми стурбовані становищем народу України. Що ми хотіли б зробити, так це опинитися в положенні, у якому ми могли б продовжувати взаємодіяти з обома країнами, щоб переконати їх у необхідності миру", - заявила вона в п'ятницю південноафриканській державній телерадіокомпанії.

ПАР навряд чи буде заарештовувати глав держав, що прибувають до країни, заявили Bloomberg два чиновника в Міністерстві закордонних справ на умовах анонімності. Уряд і правлячий "Африканський національний конгрес" вивчають усі варіанти, аби уникнути виконання ордера МКС, заявили джерела.

Представники Міністерства закордонних справ ПАР офіційно відмовилися від коментарів, зазначає видання.

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Як очікувалося, російський диктатор Путін мав би поїхати в серпні на саміт BRICS (Бразилія, Індія, Китай, Росія, ПАР) до цієї південноафриканської країни. Однак у Кремлі заявили, що поки не відомо, чи відбудеться візит їхнього ватажка для участі в саміті.

Ордер МКС на арешт Путіна - позиція ПАР по війні

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на Путіна за військові злочини, пов'язані з викраденням дітей з України. Президента так званої Росії повинні затримати на вимогу трибуналу в будь-якій зі 123 держав світу, які ратифікували Римський статут. Південно-Африканська Республіка підписала Римський статут, яким був заснований суд, і зобов'язана виконати постанову про арешт.

Однак, у 2015 році ПАР піддалася міжнародній критиці, коли відмовилася виконати ордер МКС на арешт тодішнього президента Судану Омара аль-Башира, коли він був присутній на саміті Африканського союзу в країні. Колишній президент ПАР Джейкоб Зума запропонував вийти з МКС у 2016 році, але пізніше від цього плану відмовилися.

ПАР зайняла нейтральну позицію по відношенню до війни Росії з Україною. Позиція уряду викликала осуд з боку деяких найбільших торгових партнерів країни, у тому числі США і Європейського Союзу, а також деяких найбільших банків країни.

Уряд Південної Африки планує наступного тижня прийняти у себе делегацію міністрів Росії для участі в засіданні Спільного міжурядового комітету двох країн з торговельно-економічного співробітництва.

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