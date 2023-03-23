Міжнародний кримінальний суд втілює колективне зобов’язання країн-учасниць Римського статуту боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини.

Президія Асамблеї держав-учасниць Римського статуту заявила про непохитну підтримку Міжнародного кримінального суду на тлі того, що на адресу МКС посипалися погрози через виданий ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Як повідомляє прес-служба Міжнародного кримінального суду, президія висловлює жаль з приводу цих спроб перешкодити зусиллям забезпечити відповідальність за дії, що заборонені міжнародним правом.

"Президія Асамблеї наголошує, що суд, його обрані посадові особи та його персонал мають потужну підтримку Асамблеї держав-учасниць Римського статуту. Ми підтверджуємо повну довіру Асамблеї до суду як до незалежної та неупередженої судової інституції та повторюємо нашу тверду прихильність підтримувати та захищати принципи та цінності, закріплені в Римському статуті, та зберігати його цілісність", – йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що Міжнародний кримінальний суд втілює колективне зобов’язання Асамблеї боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини.

"Як установа останньої інстанції, суд доповнює національні юрисдикції. Ми закликаємо всі держави поважати незалежність судів і прокуратури", – зазначається на сайті МКС.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Обох підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан наголосив, що ордер на арешт Путіна є довічним. Він нагадав, що для воєнних злочинів немає терміну давності.

Реакція Кремля на ордер зʼявилася не одразу. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков декілька днів потому заявив, що рішення МКС у Кремлі "близько до серця" не приймають, а ордер на арешт диктатора є ще одним "ворожим проявом" щодо РФ.

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