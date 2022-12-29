Кремль продовжує систематично заперечувати український суверенітет і повторювати, що РФ не має наміру вести переговори з владою України.
Як зазначили експерти Інституту вивчення війни (ISW), Кремль продовжує уявляти передачу США Україні систем протиповітряної оборони Patriot як "ескалацію російсько-американських відносин".
В інституті припустили, що це вказує на те, що Кремль більше стурбований впливом, який завдасть це озброєння на хід війни в Україні, ніж побоюваннями щодо ймовірних наступальних дій України проти самої РФ з використанням західних систем.
"Це спостереження варто розглянути в контексті західних дискусій про надання Україні західних танків, систем дальнього радіусу дії та інших засобів", – пояснили експерти.
Аналітики ISW прогнозують, що Путін не буде прагнути в цей час вступати у військовий конфлікт з НАТО у відповідь на надання будь-якої із західних військових систем Україні .
Крім цього, як зазначили експерти, Кремль затвердив додаткові кошти на розбудову оборонних укріплень і намагається укомплектувати особовим складом фортифікаційні споруди у прикордонних районах Росії та на окупованій території України.
ЗРК Patriot для ЗСУ
В рамках візиту президента Зеленського до Вашингтона США оголосили про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю $1,85 млрд. Він включає батарею систем ППО Patriot.
Як заявили в Пентагоні, навчання бійців ЗСУ застосуванню цих ЗРК має розпочатися "дуже скоро" і триватиме кілька місяців.
Командувач ПС ЗСУ вже сформував списки людей, які будуть тренуватися використовувати системи ППО Patriot.