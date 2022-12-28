Будь-яка фантазія має місце, зазначив власник ПВК "Вагнера".

Власник приватної військової компанії "Вагнера" - російський олігарх Євген Пригожин, якого називають "кухарем" президента РФ Володимира Путіна, прокоментував "прогнози" заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва на 2023 рік.

Пригожин назвав заяви Медведєва "еротичними фантазіями", пише Republic в Twitter. За словами "кухаря" Путіна, він ознайомився з "прогнозами" заступника голови Радбезу, але не може ніяк "прокоментувати еротичні фантазії".

"...Звичайно, будь-яка фантазія має місце. Але мені здається, що брати Стругацькі (класики сучасної наукової та соціальної фантастики Аркадій і Борис Стругацькі - Ред.) в цьому краще за мене розбираються", - заявив він.

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Які "прогнози" Дмитро Медведєв зробив на 2023 рік - це варто прочитати

Чиновник стверджував, що Угорщина і Польща захоплять західні регіони України, Євросоюз розвалиться після повернення до його складу Британії, а на базі Німеччини буде створено "Четвертий рейх", до якого нібито увійдуть, зокрема, Румунія, Польща, Словаччина, Чехія та "Київська республіка".

Варто зазначити, що Медведєв нічого не говорив про майбутнє Росії.

Раніше він вже не раз робив абсурдні заяви про Україну. Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов стверджував, що Медведєв постійно пиячить.

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