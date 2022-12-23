За його словами, навчання управлінню системами ППО Patriot може зайняти трохи довше.

У Збройних силах України затвердили список військових, які навчатимуться роботи із ППО Patriot.

Навчання проходитиме в одній із країн НАТО, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Командувач Повітряними силами затвердив список людей, які вже можуть бути спрямовані на це навчання, як це було з Iris-Т та NASAMS, коли за декілька тижнів наші фахівці навчилися вміло оперувати цими комплексами", - зазначив спікер.

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За його словами, навчання управлінню системами ППО Patriot може зайняти трохи більше часу. Це пояснюється тим, що це інша техніка - потужніша і далекобійна.

ППО Patriot

21 грудня президент Володимир Зеленський вирушив до США. Після зустрічі президент США Джо Байден підтвердив передачу Україні ЗРК Patriot.

Українські військові вчитимуться працювати із ЗРК у третіх країнах. Ігнат заявляв, що це триватиме декілька місяців. У Міноборони США повідомили, що навчання українських військових роботі з ракетними комплексами Patriot має початися "дуже скоро".

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, у президента РФ Володимира Путіна істерика через передачу Україні ЗРК Patriot.

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