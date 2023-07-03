Деякі облаштувальні роботи ще тривають.

У мережі з'явилися фото польового табору під Осиповичами у Білорусі, де, ймовірно, розмістять бойовиків приватної війської компанії "Вагнер".

Світлини опублікувало видання "Сирена". Повідомляється, що їх зробили місцеві жителі. На кадрах можна побачити намети М-30, а всередині них дерев'яні нари та настили.

Тривають деякі облаштувальні роботи. Невідомо, коли "Вагнер" прибуде в осиповицький табір.

Відео дня

Що передувало

Нагадаємо, що раніше з'явилися супутникові знімки табору для "вагнерівців". "Беларускі Гаюн" підраховував, що на супутникових знімках табору в селі Мета під Осиповичами розбито близько 298 наметів. У кожній може бути по 30 осіб. Враховуючи, що частина наметів - для господарських потреб, можна сказати, що табір розбитий приблизно на 8 тисяч осіб.

"Вагнер" переселяють до Білорусі після невдалого заколоту у Росії. Диктатор Олександр Лукашенко із задоволенням прийняв ПВК.

Вас також можуть зацікавити новини: