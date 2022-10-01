Зараз під роздачу потрапили робітничий клас, алкоголіки та безробітні, до яких в Росії нікому немає діла.

Президент РФ Володимир Путін відправляє на війну в Україну робітничий клас, щоб уникнути великих протестних рухів в Росії.

Про це заявив британський полковник у відставці Глент Грант в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Що стосується мобілізації в Росію, то я вважаю, що спершу маємо розглянути військовий аспект, який полягає у залученні абсолютно не підготовлених людей до бойових дій, що насправді лише ослабить передові позиції противника. На фронт росіяни зараз звозять стару техніку, старе озброєння, а декому видають зброю, якій буквально 100 років. Тому вони зараз не в найкращому становищі, і це має зіграти на користь Україні", - пояснив він.

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За словами полковника, така ситуація зберігається не на всіх ділянках фронту, адже кількість має значення в тих ситуаціях, де піхота воює проти піхоти. Грант додав, що такі дії РФ свідчать про те що, лінія фронту слабка і Путіну треба її зміцнити.

"Моє занепокоєння полягає в тому, що йому вдасться мобілізувати набагато більше, ніж 300 000, йдеться про один або ж, навіть, два мільйони. І справді буде багато людей, які прибудуть на передову. Кількість тих, хто втік, поки що значно поступається цьому числу. Потім він може замінити цих людей, вивівши на передову неналежно підготовлені підрозділи з інших регіонів Росії, які у нього досі є в резерві. Звісно, Україну це не зупинить, проте суттєво ускладнить роботу військовим і, ймовірно, буде більше жертв. Це щодо фронтового аспекту", - пояснив британець.

На його думку, якщо Путін почне втягувати середній клас, то в Росії можуть активізуватись протестні рухи

"Ми бачимо певний опір у Дагестані, але це єдина країна в Російській Федерації на сьогодні, яка вдається до рішучих дій. Звісно, ми не знаємо, що відбувається в Татарстані чи в інших країнах. Зараз під роздачу потрапили робітничий клас, алкоголіки та безробітні, до яких в Росії нікому немає діла. Хвилювання почнуться лише тоді, коли війна торкнеться середнього класу, і, можливо, якщо це будуть сини когось із представників вищого класу, тільки тоді люди почнуть говорити, який це поганий план", - додав Грант.

Мобілізація в Росії

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив про призов в армію резервістів. Частину звернення він присвятив ядерним загрозам у бік Заходу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу додав, що планується призвати 300 тисяч осіб. А ЗМІ дізналися, що в секретному 7 пункті указу про мобілізацію сказано про 1 мільйон чоловіків.

У Кремлі цю інформацію назвали "брехнею", але факти свідчать про зворотне. Повістки надсилають багатодітним батькам, людям похилого віку та мерця. Про порушення правил мобілізації заговорили навіть прокремлівські пропагандисти.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що президент РФ Путін готовий "проковтнути" величезні втрати своїх військ в Україні. Кривавий диктатор готовий "проковтнути" смерть навіть 300 і 500 тисяч військових.

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