Річниця підриву "Північних потоків": коли доведуть вину Росії

Росії вигідно "повісити" на Україну підрив газогону, щоб західні союзники припинили постачання нашій державі зброї. Однак, щодалі триває розслідування, тим більше знаходиться доказів стосовно причетності до вибуху самих росіян.

Рік тому, 26 вересня 2022 року, в Балтійському морі сталася серія вибухів на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у економічних зонах Швеції та Данії. В результаті, три з чотирьох газогонів перестали функціонувати, і прокачка ними російського газу до Європи стала неможливою.

Морська газопровідна артерія, якою управляв російський "Газпром", мала остаточно закріпити статус абсолютної залежності Європи від російського газу. Втім, на щастя, не так сталося, як гадалося.

Компетентні органи Швеції, Данії та Німеччини проводять власні розслідування, аби встановити винних. Долучитися до цього процесу хотіла також Росія – у якості четвертої країни-розслідувача, проте отримала відмову. Все ж, європейці абсолютно обґрунтовано не довіряють країні-терористу та її "висновкам".

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Усі причетні до розслідування країни переконані – вибухи були навмисними. Проте, з моменту інциденту минув вже рік, а офіційних результатів щодо того, хто ж за ними стоїть, світ досі так і не побачив.

Хто підірвав російську трубу

Після серії вибухів, які, по суті, зруйнували центральний елемент енергетичної інфраструктури Німеччини та Європи, Росія одразу звинуватила в "диверсії" та "злому умислі" Британію та Сполучені штати Америки, або, як називає їх російська пропаганда – "англосаксів". Ні для кого не секрет, що ці країни не підтримували прокладання ще одного російського газового щупальця, який стиснув би Європу у ще більш тугих "обіймах". Тож вердикт для росТВ очевидний – винні!

Аби підкинути аргументів для своїх теорій змови, росіяни влаштували цілу кампанію з публікації замовних "розслідувань" сумнівної якості у західних ЗМІ - щодо прямої участі американців і британців в підриві труби.

Однак, не "англосаксами" єдиними. Через деякий час черга дійшла і до України – нібито, невідомо як, але Київ грав чи не вирішальну роль в організації інциденту. Логіка зрозуміла: Україна завжди системно виступала проти будівництва російських газопроводів, особливо "Північного потоку-2".

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар вважає, що казкові історії росіян про те, як українці змогли підірвати трубу в Балтійському морі, не витримують жодної критики.

"Згідно цієї версії, якась яхта "Андромеда", орендована українцями в Польщі, взяла вантаж вибухівки. На борту був екіпаж з шести осіб, включаючи жінку. Яхта мандрувала по Балтійському морю, як туристична, і заразом зробила свою "чорну справу"", - розказує він.

Звісно, жодних прямих доказів цієї сміховинної версії не було пред’явлено.

"Я президент і, відповідно, віддаю накази. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи не вчинив так, - емоційно відповідав президент України Володимир Зеленський на чергове питання щодо можливої причетності України до підриву. - Я сказав: "Покажіть нам докази". Якщо це зробили наші військові, покажіть нам докази".

Російська газова "спецоперація"

Наприкінці квітня 2023 року міністерство оборони Данії звернуло увагу на деякі деталі, які раніше не потрапляли в поле зору – російський слід в цій історії.

Виявилося, що за чотири дні до інциденту, біля місця детонації перебувало російське судно.

"Російське спецсудно SS-750 знаходилося біля труб "Північного потоку" за чотири дні до підриву труб 26 вересня минулого року. Спецсудно призначене для проведення операцій під водою і має на борту міні-підводний човен типу АС-26 "Приз"", - повідомили у датському відомстві.

До того Швеція, Данія та Німеччина вважали, що в росіян немає мотиву підірвати власні газопроводи, бо вони приносили їм великі гроші. РФ "всадила" в ці проекти близько 20 мільярдів євро, а від продажу газу щорічно отримувала 40 мільярдів євро. Проте, європейці, очевидно, недооцінили гнилу ФСБ-шну методику – досягати цілей будь якими методами.

Гончар зауважує, що європейські слідчі групи забули про те, що російський "Газпром" потрапив у скрутне становище у відносинах з європейськими партнерами, починаючи ще з 2021 року. Особливо важко стало у 2022-му, коли РФ розпочала повномасштабну війну в Україні. Тоді "Газпром" вдався до тактики осушування європейських газових резервів, зменшуючи постачання блакитного палива та створюючи штучний дефіцит. На що ринок відреагував космічним збільшення вартості газу: з 300-500 доларів - до 2-3 тисяч доларів за тисячу кубометрів.

Крім того, дивним чином почали виходити з ладу компресорні турбіни "Газпрому" фірми Siemens, які качали газ до Європи по "Північному потоку-1".

"І тут стало зрозуміло, що РФ займається "спецоперацією" на газовому ринку Європи. Проте, Кремль вже не міг дати задній хід – раз сказали, що є проблеми з турбінами, то швидко зникнути вони не можуть. 31 серпня "Газпром" оголошує форс-мажор і повністю припиняє постачання газу через "Північний потік-1", - пояснює експерт.

За це європейські компанії подали позови проти "Газпрому" на суму 15 мільярдів євро.

"В Кремлі зрозуміли, що вони влетіли. Але довести форс-мажор історіями з турбінами не виходить. Бо всі спеціалісти сказали, що такого технічно бути не може, і це - абсурд. Тому була розроблена спеціальна морська операція з підриву власних газопроводів, - додає Гончар.

Звинувачення в бік України

Найближчими днями або тижнями, у річницю інциденту на російських газових трубах, українці знову почують нову порцію звинувачень в причетності до їх знищення, в тому числі – через західні ЗМІ. Допоки розслідувачі не нададуть остаточну відповідь на головне питання: хто стоїть за підривом, - лишатиметься багато простору для маніпуляцій.

Росії вигідно виставити Україну винною і посварити з міжнародними партнерами, оскільки після знищення основного каналу постачання російського газу європейську економіку спіткала криза.

На думку Гончара, Росія хоче перервати стратегічне партнерство України із західними союзниками - перш за все, із США і Німеччиною - оскільки саме ці країни надають нам основну допомогу.

"Задум простий: посіяти зерна недовіри, переконати в тому, що не варто підтримувати Україну, надавати їй ракети Taurus, ATACMS та інше важке озброєння, допоки не з’являться результати розслідування", - сказав він.

Згідно з його висновками, підірвавши свої ж газопроводи, Росія могла одним пострілом вбити двох зайців: уникнути колосальних стягнень з "Газпрому" за порушення контактів з постачання газу європейським компаніям та підставити Україну перед партнерами.

Звучить як план. Втім, у будь-якому разі, не схоже на те, що він працює.

Росіяни сподівалися, що зима 2022-2023 років буде аномально холодною, і європейці буквально замерзатимуть у своїх домівках. Голова "Газпрому" Олексій Міллер годував свою ватну публіку казочками про те, як європейці і американці благатимуть росіян про допомогу. Адже одна труба залишилась функціональною, щоб у разі необхідності потрошку відкачувати блакитне паливо у "крижану" Європу. Розрахунок був на те, що в обмін на допомогу, Захід погодиться зняти санкції з Кремля. На щастя, цього не сталося.

…Тим часом, керівник слідчої групи Швеції Матс Люнгквіст висловлює сподівання завершити розслідування справи "Північних потоків" до кінця 2023 року. А отже незабаром на нас чекає все більше цікавих відкриттів.