Екс-глава "Роскосмосу" назвав удар тактичною ядерною зброєю єдиним способом протидіяти контрнаступу.

Колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який нібито перебуває на позиціях росіян у тимчасово окупованій Запорізькій області, розповів, що підрозділи окупантів чекають на контрнаступ Сил оборони України і прогнозують, що "буде важко".

У відеозверненні, опублікованому в Telegram, він визнав нездатність російських військ стримати контрнаступ, і назвав єдиним способом зробити це – завдати удару тактичною ядерною зброєю.

"Відповідно до нашої доктрини, ми маємо повне право на застосування тактичної ядерної зброї. Тому що якраз вона для цього існує – цей великий зрівнювач – до того моменту, коли буде явна невідповідність в силах і засобах звичайних озброєнь на користь противника... Найкращим методом, щоб зруйнувати його наступ – застосувати ТЯЗ. Зі зрозумілими, звичайно, наслідками. Але іншого варіанту, мені здається, на сьогоднішній момент і немає. Тому ще раз хочу сказати – ми чекаємо наступу, ми розуміємо, що буде дуже важко, оскільки з їхнього боку буде навалена велика міць, але ніхто позиції з нашого боку кидати не збирається", – заявив Рогозін.

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Рогозін і Україна - це потрібно знати

Російський політик і пропагандист Дмитро Рогозін, який очолював "Роскосмос" з травня 2018 по липень 2022 року, відомий як один з найактивніших прихильників війни проти України.

У листопаді Рогозін заявив, що очолив групу військових радників "Царські вовки", що надає військово-технічну підтримку так званим "ЛНР" і "ДНР".

У грудні він потрапив під обстріл у тимчасово окупованому Донецьку, де з розмахом святкував день народження.

Він вижив, але отримав поранення. Сам він підтвердив поранення в шию, але також з'являлися численні версії, згідно з якими він був, в тому числі, поранений в сідницю.

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