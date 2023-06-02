Також США готові розпочати діалог щодо зменшення ядерного ризику з Китаєм.

Сполучені Штати Америки запропонують Росії відновити обмеження щодо ядерної зброї, встановлені у Договорі про скорочення наступальних озброєнь, до закінчення терміну його дії у 2026 році, з метою зміцнення глобальної безпеки.

Як повідомляє Reuters з посиланням на двох високопоставлених чиновників адміністрації США, радник США з національної безпеки Джейк Салліван виступить з промовою перед Асоціацією контролю над озброєннями.

Джерела повідомили, що Салліван має заявити про те, що адміністрація президента США Джо Байдена відкрита для відновлення беззастережних переговорів з Москвою щодо управління ядерною небезпекою, включаючи заміну Договору про скорочення наступальних озброєнь новим пактом.

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Він також оголосить, що США готові розпочати діалог щодо зменшення ядерного ризику з Китаєм, який розширює свій ядерний арсенал.

"Коли політичні відносини знаходяться на низькому рівні, коли напруженість висока, ми вважаємо, що контроль над озброєннями та зменшення ядерної небезпеки є найважливішими, і ми можемо стверджувати, що ми сьогодні перебуваємо в такому моменті", – сказав один із чиновників.

"Ядерний" договір між Росією і США - що відомо

У 2010 році США та Росія підписали договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО), термін дії якого закінчується в лютому 2026 року. Договір бмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які сторони можуть розгорнути, до 1550. Він також обмежує кількість наземних і підводних ракет і бомбардувальників, які можуть доставляти боєголовки, до 700.

Водночас 28 лютого 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення участі Росії у цьому ядерному договорі.

У Росії умовою для повернення до договору називали припинення надання Україні військової допомоги з боку країн НАТО.

У травні США оновили інформацію про кількість своєї ядерної зброї. На даний момент Вашингтон має 1419 боєголовок, розгорнутих на 662 ракетах наземного і підводного базування, а також важких бомбардувальниках. Ці цифри знаходяться в межах ліміту, встановленого договором. Водночас Росія відповідну інформацію у межах Договору СНО не надала.

З 1 червня США оголосили про припинення передачі Російській Федерації інформації про ядерну зброю.

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