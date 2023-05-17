Росія відповідну інформацію у межах Договору про скорочення наступальних озброєнь не надала.

Адміністрація президента США Джо Байдена оновила статус розгорнутих ядерних сил країни, після того як РФ призупинила договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Як повідомляє Bloomberg, на даний момент Вашингтон має 1419 боєголовок, розгорнутих на 662 ракетах наземного і підводного базування, а також важких бомбардувальниках. Ці цифри знаходяться в межах ліміту в 1550 боєголовок на 700 одиницях техніки, який було встановлено Договором про скорочення наступальних озброєнь.

"США продовжують дотримуватися прозорості між державами, які володіють ядерною зброєю, Це є надзвичайно цінним для зменшення ймовірності неправильного сприйняття, прорахунків і дорогої конкуренції з озброєнь. Такі заходи особливо важливі в періоди високої напруженості", - наголосили у Держдепі США.

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Водночас Російська Федерація відповідної інформації не надала.

Рішення РФ про зупинку участі в договорі про СНО

21 лютого 2023 року під час послання до Федеральних Зборів РФ президент Росії Володимир Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

У НАТО закликали Москву переглянути цей крок, а держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це рішення Путіна "вкрай невдалим і безвідповідальним".

Водночас Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту вжити заходів для упередження і протидії ядерному шантажу Російської Федерації. Як відомо, посадовці країни-агресора неодноразово погрожували Україні ядерним ударом.

Довідка УНІАН. У 2010 році Росія та США підписали договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО). Договір був розрахований на 10 років з можливістю продовження за взаємною домовленістю сторін на 5 років.

У 2021 році Москва та Вашингтон домовилися про продовження договору про СНО до 5 лютого 2026 року.

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