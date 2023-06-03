Основною умовою повернення до чинного договору в Росії назвали відмову США від "принципово ворожої позиції" у відносинах.

Росія заявила США, що їм слід припинити висувати ультиматуми у зв'язку з недійсністю угоди про контроль над ядерними озброєннями.

Як повідомляє Reuters, про це заявив представник Росії з контролю над озброєннями Сергій Рябков, коментуючи рішення США про припинення надання Росії інформації відповідно до Договору СНО, включаючи оновлену інформацію про місцезнаходження ракет і пускових установок.

"Розмова з Російською Федерацією мовою ультиматумів просто не працює", - сказав Рябков. У той же час він звинуватив "ворожу політику США" в руйнуванні колишніх взаємин в ядерній сфері.

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Він підтвердив, що рішення Росії призупинити дію Договору про СНО "непохитне".

"Нашою власною умовою повернення до повністю діючого договору є відмова США від своєї принципово ворожої позиції по відношенню до Росії", - заявив він.

У той же час представник Росії заявив про те, що США готові дотримуватися угоди про повідомлення про запуск балістичних ракет 1998 року, що "дозволить нам уникнути подальшого небезпечного загострення".

Ядерний договір Росії та США

США і Росія підписали договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (договір СНО) в 2010 році. Його дія повинна була закінчитися в лютому 2026 року, проте на початку цього року Росія оголосила про припинення участі в договорі. При цьому умовою повернення в РФ називали припинення надання Україні військової допомоги з боку країн НАТО.

З 1 червня США оголосили про припинення передачі Російській Федерації інформації про ядерну зброю, такої як розташування ракет і пускових установок, а також деякі щоденні повідомлення про рух ядерних сил. Це було зроблено у відповідь на невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках договору.

Однак у п'ятницю США заявили про намір запропонувати Росії відновити договір СНО. При цьому, як зазначали джерела, рішення про припинення передачі інформації може бути скасовано, якщо Росія погодиться на пропозицію.

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