Зазначається, що західні уряди підозрюють Кремль у причетності до катастрофи Embraer Legacy 600.

Росія заявила бразильському федеральному агентству, яке займається запобіганням авіаційним інцидентам (CENIPA), що поки не буде проводити міжнародне розслідування падіння літака Євгена Пригожина.

Як повідомляє Reuters, CENIPA оголосила про готовність до розслідування, якщо агентство запросять, і розслідування буде проведено відповідно до міжнародних правил.

"Але якщо вони (росіяни – ред.) скажуть, що почнуть розслідування, і запросять Бразилію, ми візьмемо участь", - заявив глава CENIPA Марсело Морено.

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Однак авіаційний регулятор РФ відповів, що не зобов’язаний долучати до розслідування падіння літака бразильського виробництва представників CENIPA.

Водночас деякі екс-слідчі наголошують, що це повинно відбутися, оскільки США та інші західні уряди підозрюють Кремль у причетності до катастрофи Embraer Legacy 600. Сам літак відомий хорошими показниками безпеки.

Смерть Пригожина - що відомо

Нагадаємо, 23 серпня в Тверській області розбився приватний літак Пригожина. У Росії заявили, що на борту, крім екіпажу та очільника ПВК, були також командир "вагнерівців" Дмитро Уткін і охорона.

Смерть Пригожина прокоментував президент РФ Путін, назвавши його "талановитою людиною складної долі", яка "домагалася результатів для спільної справи".

29 серпня Пригожина поховали на кладовищі в Санкт-Петербурзі в закритому форматі. На захід не приїхала російська еліта.

Кого експерти підозрюють у вбивстві Пригожина

Екс-начальник Генерального штабу Британії генерал Річард Даннатт переконаний, що за смертю Пригожина стоїть очільник РФ Путін. Ймовірним виконавцем називають генерал-майора ГРУ РФ Андрія Авер'янова, який фігурував у гучних політичних отруєннях та інших вбивствах.

Водноас екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважає, що Путін не вбивав Пригожина, але змушений "підчищати" сліди за своїм знайомим.

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