Приватні бізнес-джети впливових друзів "кухаря" Путіна не сідали в аеропорту Петербурга.

На похорон ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина не приїхала російська еліта. Його поховають сьогодні, 29 серпня, у Петербурзі. Найімовірніше, це станеться на Північному цвинтарі міста, куди вже прибувають люди.

Як повідомляє проект "Можемо пояснити", російська еліта зазвичай прилітає приватними бізнес-джетами за кілька годин до якоїсь події. Втім, у день передбачуваного похорону, згідно з даними FlightRadar, до Петербурга прилетіло лише три приватні борти: два з Москви та один із Мурманського міста Котлас.

Про те, що Путін не поїде на похорон свого "кухаря", одразу заявив речник президента Дмитро Пєсков. Де і коли саме ховатимуть Євгена Пригожина, не було відомо до останнього дня. У списку передбачуваних місць, де може пройти церемонія, ЗМІ називали три цвинтарі Петербурга: Серафимівське, Білоострівське та Північне. У районі кожного з них зараз чергують поліцейські.

Відео дня

Однак саме на Північний цвинтар приїхали колишні соратники бізнесмена, а також люди у футболках "Вагнера". Там поки що проходить прощання з "вагнерівцем" Валерієм Чекаловим, який летів в одному літаку з Пригожиним. А на Серафимівський цвинтар приїхали депутат Держдуми від ЛДПР Василь Власов, у приймальні якої можна було записатися в ПВК, а також син засновника "Єдиної Росії" Бориса Гризлова Дмитро Гризлов.

Загибель Пригожина

Нагадаємо, що ввечері 23 серпня під Твер'ю зазнав аварії літак, в якому перебували Євген Пригожин, Дмитро Уткін та інші ватажки ПВК "Вагнера".

Напередодні цієї події і після неї, як показали супутникові знімки, головну базу ПВК "Вагнера" в Білорусі активно згортають.

Американські аналітики зауважують, що після смерті центрального керівництва ПВК "Вагнера" більше не буде існувати.

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