Офіційно Штати нікого не звинувачували.

У Білому домі припускають, що за смертю ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина стоїть Кремль.

Про це пише Sky News з посиланням на останню заяву прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр. За словами журналістів, вона натякнула на це, коментуючи смерть ватажка найманців.

"Ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію вбивств опонентів", - заявила вона журналістам.

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Загибель Пригожина: що відомо

Нагадаємо, 23 серпня в Тверській області впав приватний літак ватажка найманців. У Росії заявили, що на борту, крім екіпажу, перебували сам Пригожин, командир "вагнерівців" Дмитро Уткін і охорона.

У Сполучених Штатах Америки заявляли, що з'ясовують обставини події.

Сьогодні Пригожина поховали на кладовищі в Санкт-Петербурзі. У прес-службі "Вагнера" заявили, що прощання проходило в закритому форматі.

Президент Російської Федерації Путін коротко прокоментував смерть Пригожина, назвавши його "талановитою людиною складної долі", яка "домагалася результатів для спільної справи".

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що ватажок найманців останнім часом "не бачив, або не хотів бачити повну картину того, що відбувається в країні".

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