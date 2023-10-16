Заява прозвучала на тлі активізації дипломатичних зусиль з метою запобігти ширшому конфлікту на Близькому Сході.

Іран заявив у понеділок, що розширення війни між Ізраїлем і ХАМАСом стає все більш неминучим. Це є сигналом, що головний прихильник палестинського угруповання бойовиків готується до більш широкого конфлікту, пише Bloomberg.

"Час для політичних рішень закінчується, і можливе розширення війни на інших фронтах наближається до неминучої стадії", - написав міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян в Twitter.

Так само Амірабдоллахян минулого тижня здійснив поїздку Близьким Сходом, включаючи візити до лідерів ХАМАС у Катарі і "Хезболли" в Лівані. "Хезболла", яка в 2006 році вела місячну війну з Ізраїлем, попередила, що готова діяти.

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"Ми повністю готові - коли прийде час - до будь-яких дій, які ми здійснимо", - заявив після зустрічі заступник генсекретаря "Хезболли" шейх Наїм Касем.

Зазначається, що коментарі Амірабдоллахяна прозвучали тоді, як держсекретар США Ентоні Блінкен повернувся до Ізраїлю у понеділок після переговорів із арабськими офіційними особами, на тлі активізації дипломатичних зусиль з метою запобігти ширшому конфлікту на Близькому Сході.

Війна в Ізраїлі 2023 - новини

Іран підтримує збройні угруповання на Близькому Сході, включаючи ХАМАС у Секторі Гази і "Хезболлу" в Лівані, але заперечує свою причетність до безпрецедентного нападу 7 жовтня, в результаті якого в Ізраїлі загинуло 1300 людей.

Ізраїль готується до наземної операції з метою "знищити" Хамас після нападу. Тегеран неодноразово закликав Ізраїль зняти блокаду з Сектора Гази, що знаходиться під контролем ХАМАС, і припинити авіаудари, які на даний момент забрали життя понад 2750 осіб у палестинському анклаві, попереджаючи, що конфлікт буде загострюватися, якщо Ізраїль не припинить це.

"Хезболла", одне з найпотужніших угруповань Близького Сходу, за останній тиждень неодноразово вступало в перестрілку з ізраїльськими військами на кордоні з Ліваном, створюючи загрозу відкриття другого фронту на півночі Ізраїлю.

Загартовані в боях бійці "Хезболли" в останні роки брали участь у масштабних бойових діях в Сирії, де вони билися на боці підтримуваного Росією президента Башара Асада, і в угруповання є арсенал ракет, які можуть долетіти глибоко на територію Ізраїлю.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив 15 жовтня, що США в останні дні провели закулісні переговори з Іраном, щоб чинити на нього тиск, аби він не розширював конфлікт.

14 жовтня США оголосили, що направляють другу групу військових кораблів Східне Середземномор'я в рамках зусиль щодо стримування.

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