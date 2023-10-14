Ізраїль найближчим часом розпочне наземну операцію в Газі і дає цивільному населенню останній шанс покинути північну частину Сектору. Про це заявив на брифінгу головний речник армії контр-адмірал Даніель Хагарі, пише Times of Israel.
"Ми розгорнуті й повністю готові до наступних етапів війни. Ми готуємо сили, розглядаємо плани, готуємось на всіх напрямках, на півдні, на півночі та в центрі. Ми зосереджені на Газі, але ми широко розгорнуті [по всій країні], що дозволяє нам діяти одночасно на всіх напрямках", — заявив речник.
За словами Хагарі, сотні тисяч цивільних палестинців вже евакуювалися з півночі Гази на південь, дослухавшись попереджень ЦАХАЛу. Однак там ще залишається чимало людей.
"Кожен, хто вирішить не евакуюватися, піддає себе та свою родину небезпеці. Ми будемо атакувати великою силою в тих районах, які були евакуйовані", – наголосив представник армії Ізраїля.
Евакуація з Гази
Раніше Ізраїль повідомив жителям північної частини Сектора Газа, що вони повинні переміститися в південну частину анклаву, використовуючи евакуаційні коридори між 10:00 і 16:00.
"Якщо ви дбаєте про себе та своїх близьких, йдіть на південь за інструкцією. Будьте впевнені, що лідери ХАМАС подбали про себе і прикриваються від ударів у регіоні", – заявили в ЦАХАЛі
На цьому тлі повідомляється, що представники ХАМАСу, які є офіційною та фактичною владою в Секторі Газа, закликали населення ігнорувати оголошення про евакуацію та навіть перешкоджають їй.