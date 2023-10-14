Армія Ізраїля готова розпочати наземну операцію в Газі після тижня жорстких бомбардувань.

Ізраїль найближчим часом розпочне наземну операцію в Газі і дає цивільному населенню останній шанс покинути північну частину Сектору. Про це заявив на брифінгу головний речник армії контр-адмірал Даніель Хагарі, пише Times of Israel.

"Ми розгорнуті й повністю готові до наступних етапів війни. Ми готуємо сили, розглядаємо плани, готуємось на всіх напрямках, на півдні, на півночі та в центрі. Ми зосереджені на Газі, але ми широко розгорнуті [по всій країні], що дозволяє нам діяти одночасно на всіх напрямках", — заявив речник.

За словами Хагарі, сотні тисяч цивільних палестинців вже евакуювалися з півночі Гази на південь, дослухавшись попереджень ЦАХАЛу. Однак там ще залишається чимало людей.

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"Кожен, хто вирішить не евакуюватися, піддає себе та свою родину небезпеці. Ми будемо атакувати великою силою в тих районах, які були евакуйовані", – наголосив представник армії Ізраїля.

Евакуація з Гази

Раніше Ізраїль повідомив жителям північної частини Сектора Газа, що вони повинні переміститися в південну частину анклаву, використовуючи евакуаційні коридори між 10:00 і 16:00.

"Якщо ви дбаєте про себе та своїх близьких, йдіть на південь за інструкцією. Будьте впевнені, що лідери ХАМАС подбали про себе і прикриваються від ударів у регіоні", – заявили в ЦАХАЛі

На цьому тлі повідомляється, що представники ХАМАСу, які є офіційною та фактичною владою в Секторі Газа, закликали населення ігнорувати оголошення про евакуацію та навіть перешкоджають їй.

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