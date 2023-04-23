У 2022 році Байден недвозначно сказав, що США захищатимуть Тайвань.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що Європа повинна дуже активно брати участь у питанні по Тайваню, розповів він в інтерв'ю французькому LeJDD.

Тайвань важливий для Євросоюзу насамперед в економічному і технологічному плані, зазначив головний дипломат ЄС.

"Ось чому я закликаю європейські Військово-морські сили до патрулювання Тайванської протоки, щоб показати прихильність Європи свободі судноплавства у цьому вкрай важливому районі", - сказав він.

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Водночас Європа повинна бути пильна щодо провокацій і завищення ставок, попередив Боррель: "Переважна більшість мешканців Тайваню вважають, що мирний статус-кво є найоптимальнішим рішенням. Тому давайте дотримуватися цього принципу".

Ситуація з Тайванем - що відомо

Китайський Тайбей - острівна держава з обмеженим міжнародним визнанням у Східній Азії. У першій половині XX століття була однопартійною країною, визнаною міжнародним співтовариством, що мала юрисдикцію над материковим Китаєм. Однак з другої половини століття є демократичною державою, що контролює тільки острів Тайвань і ряд інших дрібних островів, хоча де-факто підтримує відносини з багатьма іноземними державами.

Водночас Китай вважає Тайвань своєю територією і вже відкрито готується до вторгнення.

У 2022 році Байден вже пішов на досить суттєве загострення у питанні Тайваню. У своїй промові промові в Південній Кореї він недвозначно сказав, що США захищатимуть Тайвань.

США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але продають йому зброю в рамках закону про відносини з Тайванем, в якому вказується, що США повинні надати острову засоби для самозахисту.

Експерти називають позицію США зломом політики "стратегічної невизначеності", яка ще з часів Холодної війни давала Вашингтону можливість маневрувати в питанні відносин і з Пекіном, і з Тайбеєм.

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