У МЗС Китаю закликали США "не посилати невірні сигнали силам незалежності Тайваню".

Президент Джо Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.

Як пише BBC, на заході, організованому CNN, один із учасників послався на недавні повідомлення про те, що Китай випробував гіперзвукову ракету, і запитав Байдена, чи може він "пообіцяти захищати Тайвань" і як країна реагує на розвиток військових технологій в Китаї.

Байден відповів:"так і так". Він додав, що немає необхідності "турбуватися про те, чи стануть [противники США] більш могутніми", тому що "Китай, Росія і весь інший світ знають, що в нас найпотужніші збройні сили в світовій історії".

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Потім його знову запитав ведучий CNN Андерсон Купер, чи стануть США на захист Тайваню в разі нападу Китаю. Байден відповів: "Так, у нас є зобов'язання це зробити".

Дещо пізніше представник Білого дому, намагаючись згладити коментарі президента, заявив, що США "не оголошують про будь-які зміни в нашій політиці, і в нашій політиці не з'явилося ніяких змін".

Коментуючи слова Байдена, у МЗС Китаю закликали США "не посилати невірні сигнали силам незалежності Тайваню, щоб не завдати серйозної шкоди китайсько-американським зв'язкам, миру і стабільності в Тайванській протоці", передає DW.

У Тайвані відзначили, що не піддадуться тиску, але й не будуть робити "необачних кроків", коли отримають підтримку.

"Тайвань продемонструє тверду рішучість захистити себе", - сказав прес-секретар президента Ксав'єр Ченг. Він також зазначив, що адміністрація Байдена продовжує демонструвати тверду підтримку Тайваню.

BBC нагадує, що США не мають офіційних дипломатичних відносин із Тайванем, але продають йому зброю в рамках закону про відносини з Тайванем, в якому говориться, що США повинні надати острову кошти для самозахисту.

Напруженість між Тайванем і Китаєм сьогодні досягла максимуму за більш ніж 40 років, заявив раніше в жовтні міністр оборони Тайваню Чіу Гоченг. За його словами, Китай буде в змозі організувати "повномасштабне" вторгнення до 2025 року.

Тайвань відокремився від материкового Китаю у 1949 році під час громадянської війни. Офіційно КНР вважає острів частиною країни. США визнають суверенітет Пекіна над цією територією, але вважають статус Тайваню неврегульованим.

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Автор: Олександр Топчій