Він зазначив, що рішення ввести санкції проти Кирила погодили лідери всіх 27 держав ЄС.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що добиватиметься включення глави Російської православної церкви патріарха Кирила в новий санкційний пакет Євросоюзу.

Про це повідомляє Delfi.

"Є чіткий пакет доказів того, що патріарх Кирило причетний і був включений. Тому що без доказів його навіть не вносили б туди. Це схвалили посли всіх 27 держав і що найцікавіше, лідери 27 держав", – заявив Ландсбергіс.

Він додав, що рішення про введення санкцій проти Кирила було погоджене політично, але його скасували на "фінальному етапі".

"Не знаю, з яких причин (було виключено Кирила), відповісти не можу. Але це дозволяє говорити про те, що у нас є правова основа, практично був політичний консенсус, тому ми можемо спробувати включити заново", – висловив думку глава литовського МЗС.

Ландсбергіс додав, що в сьомому пакеті санкцій Литва хотіла б бачити патріарха Кирила, а також обмеження на закупівлю російського газу. Він, однак, додав, що останній захід не підтримують основні члени ЄС, залежні від російських енергоносіїв.

Нагадаємо, Євросоюз не включив патріарха мсковського Кирила (Володимира Гундяєва) у список осіб, на яких розширили санкції за війну РФ проти України у рамках шостого пакета, затвердженого на початку червня.

З інформації західних ЗМІ ще на етапі обговорення санкційного пакета стало відомо, що Кирила спершу включили у список, але врешті вилучили через позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він заявляв, що не підтримує запровадження санкцій проти глави Російської православної церкви, оскільки "це поставить під загрозу релігійну свободу".

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