Санкції полягатимуть у заморожуванні активів і в забороні на поїздки.

Глава Російської православної церкви, патріарх Кирило може потрапити під санкції Євросоюзу.

Про це пише Reuters з посиланням на дипломата.

Патріарх внесений до чорнового списку, в який вже включені сотні військових і наближених до Кремля бізнесменів, яких ЄС звинувачує в підтримці війни в Україні.

Санкції полягають у заморожуванні активів та в забороні на поїздки.

Дипломати ЄС повинні зустрітися на цьому тижні, щоб обговорити санкції, які є частиною ширшого пакету, запропонованого Єврокомісією раніше в середу.

За словами офіційних осіб, перша зустріч представників ЄС в середу закінчилася безрезультативно, в основному через критику деякими країнами заборони на нафту та інших пов'язаних з нафтою заходів, таких як заборона на послуги ЄС з доставки російської нафти.

Раніше того ж дня РПЦ розкритикувала Папу Франциска після того, як він закликав патріарха не ставати "прислужником" Кремля, заявивши Ватикану, що такі зауваження зашкодять діалогу між Церквами.

3 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про шостий пакет санкцій проти Росії.

У пакет увійдуть обмеження проти ряду росіян, відповідальних за звірства в Бучі, російських пропагандистів і державних банків.

Також фон дер Ляєн запропонувала країнам ЄС поетапну відмову від російської нафти.

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