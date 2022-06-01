Будапешт виступає проти санкцій щодо глави Російської православної церкви.

Угорщина блокує затвердження шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, наполягаючи на виключенні глави Російської православної церкви Патріарха Кирила зі списку підсанкційних осіб.

"Угода затримується, оскільки Угорщина заперечує проти санкцій щодо патріарха Кирила", - повідомив один з європейських дипломатів, передає Reuters.

Інформацію агентству підтвердили ще двоє дипломатичних джерел.

Про те, що Угорщина затримує схвалення шостого пакету санкцій проти Росії, повідомляє і Bloomberg.

"Будапешт зажадав, щоб патріарха Кирила, главу РПЦ, затятого прихильника Володимира Путіна і війни в Україні, було виключено із запропонованого списку осіб, які підпадають під санкції, заявили офіційні особи. За словами одного чиновника, ім'я Кирила не згадувалося лідерами на саміті на початку цього тижня. Угорщина також порушила дрібні технічні питання, пов'язані із забороною на нафту. За словами офіційних осіб, терміни затвердження пакету послами неясні", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН писав, що цього тижня лідери Європейського союзу загалом погодили шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. Проте представники уряду ЄС мали перетворити цю політичну угоду на юридичний текст у середу, 1 червня, щоб вона могла набути чинності.

Тим часом учора в Україні народні депутати проголосували за звернення до РНБО про введення санкцій проти керівника Російської православної церкви патріарха Кирила і ще семи представників цієї церкви.

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