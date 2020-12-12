"Зодіака" підозрюють у п'яти вбивствах в районі затоки Сан-Франциско, двом іншим його жертвам вдалося втекти. Сам маніяк стверджував, що на його рахунку 37 жертв.

Команда експертів з трьох країн розшифрувала другу з чотирьох криптограм, яку відправив американський серійний вбивця на прізвисько Зодіак в газету San Francisco Chronicle більше півстоліття тому.

У п'ятницю, 11 грудня, один з фахівців Девід Оранчак представив текст листа, передає The Guardian.

Шифр надійшов до редакції видання в листопаді 1969 року. В ньому зазначалося:

"Сподіваюся, ви весело проводите час, намагаючись зловити мене. Я не боюся газової камери, оскільки вона відправить мене в рай ще швидше, адже зараз я маю вже достатньо рабів, які будуть служити мені», - йдеться в шифрі маніяка.

Федеральне бюро розслідувань підтвердило інформацію про розшифровку послання, однак це, за їхніми словами, мало чим допоможе правоохоронцям, які намагаються знайти вбивцю протягом вже декількох десятиліть. Тим часом розслідування справи триває.

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"Вбивця Зодіак тероризував кілька громад у Північній Каліфорнії. І навіть по закінченню десятиліть ми продовжуємо шукати справедливості для жертв цих жорстоких злочинів", - зазначила спікер Бюро Кемерон Полан.

Як повідомила британська газета, розшифрована криптограма - друга з чотирьох. Перший код, відправлений вбивцею, був розгаданий практично відразу ж місцевою подружньою парою. Він також був неінформативний. В ньому зазначалося: "Я люблю вбивати, оскільки це дуже весело".

Хто такий "Зодіак"

"Зодіак" діяв в кінці 1960-х років на території Північної Каліфорнії і Сан-Франциско.

Його підозрюють у п'яти вбивствах в районі затоки Сан-Франциско, двом іншим його жертвам вдалося втекти. Сам маніяк стверджував, що на його рахунку 37 жертв.

Вбивця відправляв шифри в газети, погрожуючи новими вбивствами, якщо ті не опублікують їх. Всього існує чотири криптограми. За словами вбивці, в одній з них він розкрив свою особистість. Пошуки злочинця тривають вже понад півстоліття.

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Автор: УНІАН