На доступних слідству уламках виявили сліди вибухівки.

Слідчі в Польщі назвали основну причину Смоленської авіакатастрофи, в якій загинув президент Лех Качинський. До трагедії причетна Російська Федерація.

Про це пише Spidersweb.pl

Глава підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, екс-міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич повідомив, що слідчі встановили точне місце та час вибуху.

"Головним та беззастережним доказом російського втручання став вибух у лівому крилі", - заявив Мацеревич.

Зазначається, що на 190 елементах літака Ту-154М виявили сліди вибухівки. Крім того, в місцевості, де сталася катастрофа, не було ні високих дерев, ні інших перешкод, які могли б побут загрозою для літаків.

Також наявність тротилу, гексогену, нітрогліцерину на 89 з 238 досліджених зразків підтвердили в Британії. При цьому, деякі сліди вибухівки знаходяться в місцях, які недоступні пасажирам або екіпажу.

За словами Мацеревича виявлено надмірну кількість алюмінію відносно кремнію, що підтверджує термобаричний вибух оксиду етилену при наявності алюмінію. Залишки цих матеріалів також знайшли на фрагментах тіл.

У свою чергу Російська Федерація всіляко перешкоджала розслідуванню, ускладнювала доступ до фрагментів літака, технічної документації та всіх переговорів пілотів. Досі Польщі не передали оригінал запису реєстраторів польоту, частини деталей літака і документи з військового аеродрому "Смоленськ-Північний".

У зв'язку з новими висновками попереднє розслідування катастрофи від 2011 року визнали недійсним. Документ підписав Єжи Міллер. У тексті говорилося, що літак розбився через контрольоване зближення з землею. У свою чергу Мацеревич вважає, що звіт зробили на основі фальшивих матеріалів та політичного тиску.

Смоленська катастрофа - що відомо

Літак Ту-154 президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Всього на борту літака разом з президентом і його дружиною перебували 96 осіб.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію була покладена на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, попри несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи була названа недостатньо кваліфікована підготовка борту та екіпажу.

Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення з землею.

За даними технічного звіту розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського, який розбився під Смоленськом, був знищений в повітрі в результаті як мінімум двох вибухів. При цьому зазначено, що всього було два вибухи. На уламках літака знайшли сліди тротилу, гексогену і пентріта.

Вас також можуть зацікавити новини: